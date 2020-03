Gewonde bij schietpartij in Alblasserdam

Bij een schietpartij in Alblasserdam is donderdagavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Omwonenden aan de Nicolaas Beetsstraat hoorden rond 21:00 uur meerdere schoten. Even later lag er iemand op straat met zeker één schotwond.

Een traumahelikopter is in de buurt geland. Getuigen hadden een auto zien wegrijden na de schietpartij.

In de buurt is korte tijd na de schietpartij iemand aangehouden. Hij had ook een vuurwapen bij zich. Er wordt nu onderzocht of hij ook de schutter is.