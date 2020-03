Erasmus MC klaar voor komst coronapatiënten uit Brabant

Het Erasmus MC in Rotterdam treft net als andere Nederlandse ziekenhuizen voorbereidingen om patiënten uit Noord-Brabant op te vangen.

Die provincie is zwaar getroffen door het coronavirus. "Je ziet dat de druk op de ziekenhuizen daar steeds meer toeneemt", zegt bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC daarover.

"Om het voor hen mogelijk te maken ook in de komende dagen patiënten op te vangen en voldoende capaciteit te houden hebben we met alle Nederlandse regio's afgesproken dat waar nodig dat patiënten overgeplaatst worden over heel Nederland."

IC-ambulances

Als het zover komt zullen ernstig zieke patiënten worden verplaatst in speciale IC-ambulances. Dat zijn ambulances die extra uitgerust zijn om zeer ernstig zieke mensen te vervoeren.

"Voor nu is het op de IC's in Brabant nog steeds een werkbare situatie, maar de verwachting is dat de komende dagen zich meer en meer patiënten zullen aanbieden. Daar moeten ze dan wel capaciteit voor hebben", vervolgt Kuipers.

Om het aantal bedden te vergroten moeten sommige patiënten die een geplande operatie zouden ondergaan langer wachten. "Er blijft altijd behoefte aan spoedzorg, maar de reguliere zorg kun je afschalen zodanig dat je de bedden beschikbaar hebt. Dat hebben we nu gedaan.