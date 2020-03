Marijkes moeder verliet haar voor sekte, in deze docu rekent ze af met haar verleden

Gouden Kalf-winnares Hester Overmars vertelt in deze aflevering van Rijnmond Filmrol over haar documentaire De Hoofdvrouw.

Als hoofdpersoon Marijke 8 jaar oud is verlaat haar moeder het gezin om zich aan te sluiten bij De Gemeente Gods, een sekte in Zuid-Holland. Een aantal jaren later wordt haar moeder opgepakt vanwege seksueel misbruik van jonge kinderen.

Marijke blokkeerde haar moeder voor dertig jaar uit haar leven en is inmiddels zelf moeder van drie kinderen. In De Hoofdvrouw gaat ze het gevecht aan met haar verleden. Bekijk De Hoofdvrouw via deze link .

In Rijnmond Filmrol komen regionale filmmakers aan het woord om te vertellen over hun meest recente productie. Korte films, feature films, documentaires en animatie; alle genres komen in deze talkshow aan bod. Bekijk de films en luister mee naar de verhalen van de meest talentvolle regisseurs én de gevestigde namen in de regio Rijnmond!

De aflevering van Rijnmond Filmrol met Hester Overmars is hieronder terug te kijken.