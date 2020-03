Regisseur over Het Geheim van Sophia: 'Dit is zo bijzonder en dankbaar werk'

De Barendrechtse regisseur Yvonne van der Haven is als initiatiefnemer betrokken bij de filmreeks Het Geheim van Sophia. In Rijnmond Filmrol vertelt ze over de spannende kindertrilogie.

De serie werd in eerste instantie gemaakt voor de patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis, maar de serie slaat ook online erg aan.

Meer dan een miljoen kijkers genoten al van de avonturen rondom een speciaal bed, dat ieders dromen werkelijkheid laat worden.

Yvonne van der Haven vertelt hoe je met weinig middelen tóch een succesvolle film kunt maken.

De trailer voor deel drie van Het Geheim van Sophia zie je hieronder.

De eerste twee delen van Het Geheim van Sophia vindt je hier en hier .

De aflevering van Rijnmond Filmrol met Yvonne van der Haven is hieronder terug te kijken.