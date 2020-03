Het weer van vandaag: grijs begin van de lente

Op de eerste dag van de astronomische lente is het bewolkt met soms wat motregen. Het wordt slechts 8 graden en er staat een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind, windkracht 4 of 5.

In de loop van de avond en vannacht verdwijnt de bewolking en wordt het helder. De noordoostenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. De temperatuur daalt naar een graad of 2.

Morgen is het zonnig en staat er een schrale oosten- tot noordoostenwind. De wind waait vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 5 of 6. In de middag wordt het 9 graden, maar voelt het door de wind een stuk kouder aan.

Vooruitzichten

Op zondag en begin volgende week zorgt een krachtig hogedrukgebied boven het zuiden van Scandinavië en Rusland voor een koude oostelijke stroming. Het is dan ook zonovergoten en de eerste dagen staat er een schrale oostenwind. Het is aan de koude kant met in de middag slechts 8 of 9 graden en in de nacht en vroege ochtend lichte vorst.