Justitie niet in beroep tegen atletiekcoach Jerry M.

Het Openbaar Ministerie heeft laten weten niet in hoger beroep te gaan tegen de 59-jarige Jerry M, die begin deze maand schuldig werd bevonden aan ontucht met een aantal van zijn pupillen. De atletiektrainer uit Rotterdam is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur.

Met een hoger beroep zou het behandelingstraject van M. stil komen te liggen en dat wil het OM niet. Daarom wordt afgezien van verdere vervolging.



Daarnaast is het grensoverschrijdende gedrag van M. niet onbestraft gebleven, schrijft het OM. Naast de taakstraf is de atletiektrainer ook veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden, moet hij zich verplicht (verder) laten behandelen en mag hij geen minderjarigen trainen of coachen.



Jerry M. was onder meer atletiekcoach in Barendrecht. Tegen hem was aangifte gedaan door vier vrouwen. De ontucht vond plaats tussen 2000 en 2010. Zelf heeft hij altijd ontkend. Hij zou de vrouwen wel hebben gemasseerd, maar niet seksueel hebben betast.