Veel animo voor eerder openen Jumbo in Krimpen

"Wij constateren veel angst onder ouderen om besmet te raken en zo kunnen ze op een rustiger moment zelf nog een boodschapje bij ons te komen doen", zei filiaalhouder Arnold de Jongste eerder al tegen Rijnmond. "Ik zie het als mijn missie om Nederland zo goed en gezond mogelijk boodschappen te laten doen, en de voorraadkast te laten vullen."



"Heel fijn", laat een 74-jarige bezoekster weten. "Ik probeer echt te voorkomen dat ik ziek word, voorkomen is beter dan genezen hè." Ze is lang niet de enige die er zo over denkt; er is namelijk een man of honderd in de supermarkt.Overigens wordt er anderhalve meter afstand gehouden, worden winkelmandjes ontsmet en zitten de caissières met plastic handschoenen achter plexiglas. "Heel fijn zo'n scherm", vindt caissière Anita. "Ik vind het fijn dat ik zo goed beschermd ben en dat de klanten nu ook op een normale manier boodschappen kunnen doen."

Beide supermarkten in Krimpen openen zes dagen per week een uur eerder de deuren.