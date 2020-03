Zeelieden zijn aan hun lot overgelaten

Het is een hard gelag, erkent havendominee Dennis Woodward van The Mission to Seafarers Rotterdam. "Maar door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen van de Nederlandse regering, zien we geen andere mogelijkheid."

Kerkgenootschappen

In de Rotterdamse haven zijn ongeveer tien havendominees en -pastoors actief, verbonden aan verschillende (internationale) organisaties en kerkgenootschappen. Ze geven praktische, emotionele en soms spirituele ondersteuning.

Alle aalmoezeniers hebben het werk stilgelegd. De twee zeemanshuizen in Schiedam en Oostvoorne zijn sinds vorige week tot nader order gesloten en de zeemanskerken blijven voorlopig dicht. Ook de ophaal- en scheepsbezoeken zijn opgeschort.

"Het breekt mijn hart", aldus Woodward. "Zeevarenden zijn al een kwetsbare groep en hierdoor heb ik het gevoel dat we ze helemaal in de steek laten. Maar we kunnen niet anders."

Luisterend oor

Vorige week bezocht Woodward nog schepen bij ECT en RST, voor een luisterend oor en gebed met de zeelieden die al maandenlang niemand anders gezien hebben. Maar deze week kreeg de havendominee een kriebelhoest, waardoor hij alleen nog via WhatsApp en Facebook contact met de zeevarenden onderhoudt.



"Ik ben nu een grotere bedreiging voor hen, dan zij voor ons. Als ze besmet zouden zijn, was dat al veel eerder tijdens hun reis aan het licht gekomen."

Hij werkt nu administratie weg en schrijft rapporten. "Liever tref ik de mannen en vrouwen aan boord -desnoods alleen in de gangway- om ze wat lectuur, een telefoonkaart of handgel te geven. "Als mijn hoest weg is, hoop ik dit werk volgende week weer op te pakken om de zeevarenden een hart onder de riem te steken."

Volgens de dominee zouden we de zeevarenden, net als de verplegers, op een voetstuk moeten plaatsen. "Zij houden onze economie draaiende. Hoe anders zou ons leven eruit zien als de zeelieden het werk staken? We kunnen niet anders dan respect voor ze hebben."