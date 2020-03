Nu bijna tweehonderd besmettingen in de regio, nieuwe datum voor marathon; volg alle updates van vrijdag 20 maart

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

Bekijk hier alle updates van donderdag 19 maart.



• Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is vrijdag 2994, 106 mensen zijn aan het virus overleden . Het aantal coronabesmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond steeg vrijdag naar 142 . Zuid-Holland Zuid telt 52 positief geteste inwoners .

• Het tijdelijk overnemen van de taken van de donderdag afgetreden Bruno Bruins was voor oud-Rotterdams wethouder Hugo de Jonge van zeer korte duur, PvdA'er Martin van Rijn is de nieuwe minister voor Medische Zorg .

• De organisatie van de Marathon van Rotterdam heeft een nieuwe datum geprikt voor de uitgestelde veertigste editie: zondag 25 oktober .