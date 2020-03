Ziekenhuizen vergroten capaciteit, vier bevestigde sterfgevallen in de regio; volg alle updates van vrijdag 20 maart

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

• Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is donderdag 2460, 76 mensen zijn aan het virus overleden . Het aantal coronabesmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond steeg woensdag naar 109 . Zuid-Holland Zuid telt 38 positief geteste inwoners.

• Vier mensen in de regio zijn overleden aan het coronavirus. Eerder werden al sterfgevallen in het Ikazia- en het Maasstad ziekenhuis bekend, ook het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland komt daar nu bij.

• Het Erasmus MC en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam zijn bezig hun capaciteit te vergroten.