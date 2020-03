Koning spreekt het volk toe over coronacrisis

De laatste keer dat de koning zich, afgezien van zijn traditionele kersttoespraak, tot de bevolking richtte was na de ramp met de MH17 in juli 2014. Zijn moeder Beatrix deed dat na de aanslag op de koninklijke familie tijdens het bezoek op Koninginnedag in Apeldoorn.

Afgelopen maandag sprak premier Rutte de bevolking ook al toe over de coronacrisis. Het was voor het eerst in bijna vijftig jaar dat een premier dat deed. In 1973 hield minister-president Den Uyl een toespraak vanwege de dreigende schaarste door de oliecrisis.

