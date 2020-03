Extra ic-bedden, dreigende tekorten en pizza's als dank in het Ikazia Ziekenhuis

In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid wordt met man en macht gewerkt aan het helpen van mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Er moet veel geïmproviseerd worden, operaties uitgesteld, apparatuur verhuisd en dat alles met een dreigend tekort aan de nodige handen en spullen. "We moeten van dag tot dag kijken wat we kunnen doen", zegt bestuursvoorzitter Rob Kievit van het Ikazia Ziekenhuis.

Op 6 maart overleed de eerste Nederlandse coronapatiënt, een 86-jarige man uit de Hoeksche Waard, die werd opgenomen wegens andere ernstige klachten. In het ziekenhuis op Zuid is onlangs een tweede coronapatiënt overleden. Vanwege de privacy kan het ziekenhuis daar verder niets over zeggen.



"Iedereen die in het ziekenhuis overlijdt, is triest. Dat hij de eerste coronapatient is maakt het niet erger, elk overlijden is natuurlijk gewoon erg", zegt bestuursvoorzitter Kievit. "Het zat er al enige tijd aan te komen dat het coronavirus op ons afkomt, dus de afgelopen vier, vijf weken zijn we begonnen met voorbereiden, om als ziekenhuis klaar te zijn op het moment dat de patiënten komen."

Gescheiden afdelingen

"We zien de laatste dagen een duidelijke toename", geeft Kievit toe. "We hebben ondertussen een aparte corona-afdeling ingericht. Dat wil zeggen: aparte intensive care-bedden en aparte coronabedden. We hebben gesluisde kamers gemaakt. Op dit moment hebben we zeven coronapatiënten op de gewone afdeling en drie ic-patiënten."

Donderdagavond zijn twee nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen en in de afgelopen nacht is iemand op de intensive care opgenomen.

De afspraak is nu dat mensen uit Brabant Rotterdam moeten overslaan en meer noordelijk moeten worden opgenomen. "Anders verplaats je het probleem van provincie naar provincie", legt Kievit uit. "De golf gaat de komende dagen echt komen, dat betekent dat wij vol komen te liggen. Dus moeten we afspraken maken om mensen die ic-behoeftig zijn meer naar het noorden te brengen. Tot Amsterdam en zelfs Groningen toe. Daar zijn op dit moment nog bijna geen coronapatiënten."



De coronapatiënten in het Ikazia Ziekenhuis liggen gescheiden van de andere afdelingen. "We hebben een normale ic, waar de reguliere zorg gewoon doorgaat. Er zijn nog steeds mensen die geen coronaklachten hebben maar wel ic-behoeftig zijn. Daarnaast hebben we op een aparte afdeling de hartbewaking ontruimd en daar ic-bedden van gemaakt. Zo kunnen we compleet gescheiden werken. Ook de cardiologiepatiënten hebben we verhuisd. Met een sluis hebben we ervoor gezorgd dat daar nu alleen coronapatiënten liggen", legt Kievit uit.

Van dag tot dag

Middelen als mondkapjes zijn net als overal schaars in het ziekenhuis. "We leven bijna van dag tot dag om te zien of we voldoende middelen hebben. Het zijn niet alleen de mondkapje maar ook schorten die we nodig hebben, of spatbrillen. Net als heel Nederland moeten we echt heel zuinig zijn", zegt Kievit.

Normaal heeft het Ikazia twaalf ic-bedden, nu staan er zes bij voor coronapatiënten.



Alleen de acute, sub-acute en oncologie-operaties gaan door. Andere geplande operaties niet. Daarom is beademingsapparatuur van de operatiekamers beschikbaar. "Mocht het ziekenhuis verder willen uitbreiden, zullen we beademingsapparatuur moeten hebben. We zijn in gesprek met Equipe, een zelfstandig behandelcentrum, daar zullen we apparatuur van krijgen."

Los van de apparatuur benadrukt Kieviet ook dat er genoeg handen moeten zijn om adequaat die beademingsapparatuur te bedienen.

Pizza's en chocolade

Ook bij het Ikazia Ziekenhuis hebben zich voormalig ziekenhuismedewerkers gemeld om bij te springen. Er zijn meer hartverwarmende acties. "Gisteren zijn er pizza's gebracht, we hebben chocolade gehad, we hebben bloemen gehad. Er wordt enorm meegeleefd. Dat betekent ook dat onze pensionado's daadwerkelijk zich nu melden. We hebben daar een specifiek loket voor om die zo goed mogelijk in te kunnen zetten."

"We moeten ons realiseren dat het niet morgen over zal zijn. Houd rekening met echt meerdere weken."

We vinden het spannend. Wat gaat ons te wachten staan? Dat vind iedereen spannend en heeft men ook wel zorgen over. Dat proberen we samen zo goed mogelijk op te pakken. Voor zoiets kunnen we nooit klaar zijn, we moeten van dag tot dag kijken wat we kunnen doen."

Lees meer