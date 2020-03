Column: bergen kleding en halfvolle notitieboekjes

Afgelopen weekend was het moment daar; mijn kamer werd weer eens grondig onder handen genomen. Weg met alle loszwervende papieren, kledingstukken en snackverpakkingen. Mijn ouders kwamen op bezoek komen. Als tweeëntwintigjarige is dit een goed moment om te laten zien dat je écht wel zelfstandig bent. Dat je alleen bij hun alles door het huis laat slingeren, maar in je eigen stekkie wél zorgt voor een schone leefomgeving. Schijn bedriegt.

De laatste keer dat ze langskwamen, verliep niet vlekkeloos. We zaten gezellig koffie te drinken op de bank tot mijn moeder ineens was verdwenen; ze stond de hele keuken af te boenen. Eerst was ik daar heel blij mee, maar sindsdien komt mijn moeder af en toe onaangekondigd langs. Een schoonmaak inspectie verpakt in een gezellig, spontaan bezoekje. Staat ze ineens met een fles schoonmaakmiddel in mijn wc.

Er zullen mensen zeggen: “Chill Juul, dan hoef je het zelf niet meer te doen.” Ik wil op mijn tweeëntwintigste toch wel de indruk geven dat ik mijn eigen huis een beetje op orde heb. Als dat niet eens lukt, hoe zit dat dan met het échte leven. Daarom liet ik deze stille hint niet aan me voorbij laten gaan en pak ik het probleem met beide handen aan. Ik had een dag ingepland om eens lekker zelf te gaan boenen. Lenteschoonmaak it is.

Schoonmaken kan heel confronterend zijn. Het eerste wat ik tegenkwam waren rond de vijftien half volgeschreven notitieboekjes. Ik heb een probleem met dingen afmaken. Wanneer ik met het ene idee bezig ben in het ene boekje, kom ik iets tofs tegen op Instagram en wil ik dat liever gaan doen. Maar ja, bij een nieuw idee hoort een nieuw notitieboekje. Iets met schone lei.

Ook kwam ik een verdwaalde naaimachine tegen. Een vriendin en ik zagen wat video’s op Youtube die aan thrift flipping deed; tweedehands kleding een nieuw leven inblazen. Een vriendin en ik besloten dit deze zomer te leren. Uiteindelijk kwam het er weer niet van, want ineens kwamen we op het idee om de marathon te gaan lopen. En daar moesten we voor oefenen. Geen tijd om te naaien dus. Die hardloopschoenen vond ik trouwens ook ergens terug achterin mijn kast.

En laat ik nog niet beginnen over mijn bureaustoel, die meer fungeert als een kleding opslagplaats dan als een zitmeubel. Hoe chaotischer en drukker mijn week, hoe hoger de berg wordt.

Maar geen keuzes kunnen maken, teveel willen, schijnt een probleem te zijn van de ‘millenial’. We zouden niet goed weten wat we willen. Kan ik dat probleem in ieder geval daarop schuiven. Dan hebben we nu nog de bewijsdrang naar mijn ouders toe. Hoe komt het dat je dat hebt als 22-jarige? Dan hoor je toch schijt te hebben aan iedereen en voor jezelf te leven? Laten we het bij het volgend koffiebezoek eens proberen.