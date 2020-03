Bibliotheek draait volop met boekbezorging en thuisblijftips

Het kan best een opgave zijn om jezelf te vermaken, nu we in de coronacrisis zoveel mogelijk sociale contacten moeten vermijden en thuis moeten werken. Ondanks het sluiten van alle bibliotheken, kunnen boekenliefhebbers in Lansingerland gewoon blijven lezen. De Bibliotheek Oostland bezorgt boeken namelijk voor de deur, met alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn.

Ze hebben er goed over nagedacht, vertelt Manuela Bijl van de bibliotheek. "Mensen kunnen ons mailen, of ze bellen in op ons telefonisch spreekuur tussen 09:00 en 11:00 uur. Dan schrijven we het op en zoeken het boek erbij. Dat doen we in een tasje, uiteraard allemaal met handschoentjes aan. Een team van bezorgers gaat dan de dorpen in om het voor de stoep af te leveren. We zeggen: laat de boeken even een half uurtje ongemoeid, en dan kunnen ze lekker thuis hun boeken lezen."

De boeken moeten natuurlijk ook weer een keer terug en daarvoor moet de lezer toch heel even naar buiten. "De medewerkers komen gelezen boeken niet ophalen, maar er staan bij alle vestigingen brievenbussen of karretjes. Die worden eens in de zoveel tijd met handschoenen geleegd. Teruggebrachte boeken worden een week niet uitgeleend om besmetting te voorkomen."

Ook al zijn alle gebouwen van de bibliotheken gesloten, dat betekent niet dat het daarom rustig is. "We hebben het hartstikke druk, we doen dit met een team van 37 mensen en we vullen onze dagen er prima mee."

Tips voor thuisblijvers

De medewerkers krijgen ook veel andere vragen, bijvoorbeeld over het downloaden van een e-book, of hoe de app met luisterboeken werkt. Op de website schrijven medewerkers tips voor thuisblijvers die zich vervelen, of die via de bibliotheek een taalcursus volgden en dat thuis bij willen houden.

"De reacties die we daarop krijgen zijn hartverwarmend. Mensen zijn er zo blij mee dat we ook aan ze denken als ze thuis zitten."

De belangrijkste tip van Manuela is: ga je niet vervelen. Verder raadt ze aan om goed rust te nemen. "Je kunt bijvoorbeeld ook online theatervoorstellingen bekijken, of online muziek luisteren, e-books downloaden, spelletjes doen, een werkstuk maken. Heel stiekem, als het niet zo triest zou zijn, zou je zeggen: wat is het leuk om eens anders bezig te zijn met leren en genieten dan je gewend bent."

Er komen zelfs nieuwe bibliotheekleden bij in deze tijd. Wie lid wil worden hoeft even niet naar de bibliotheek te komen, dat kan via de telefoon. "Dat is natuurlijk niet het doel, het doel is dat mensen van onze diensten kunnen blijven genieten op welke manier dan ook.

Zoek jij tips als thuisblijver? Check www.bibliotheekoostland.nl

