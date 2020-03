Game de corona weg!

De lange dagen van de corona “lockdown” vallen nauwelijks weg te kijken op Netflix, Disney plus of Dumpert. Je kijkt dingen opnieuw en opnieuw in dwang van verveling… Misschien is het tijd voor jou om te gaan gamen!Maar wat moet je dan gaan spelen?Hier zijn 8 top videospellen waarvan je wellicht nog nooit gehoord hebt.





Actie

Just Cause 3 (2015)

Ben je meer fan van Michael Bay dan van J.J. Abrahams? Kijk je liever naar de Blues Brothers dan naar James Bond? Ofwel: vind je het gewoon tof om dingen kapot te zien gaan? Dan is Just Cause 3 echt een spel voor jou!

Dit spel draait om chaos en destructie, je bent een rebel met futuristische technologie in een enorme wereld en je doel is om zoveel mogelijk ravage te creëren bij de gevestigde orde: een dictatorschap die het land klein houdt.



PC

XBOX ONE

PS4





city-builder

Cities: Skylines (2015)

Heb je ook zo’n verschrikkelijke nostalgie naar SimCity, Lego Loco, Zoo Tycoon of Rollercoaster Tycoon 2? Dit zijn allemaal voorbeelden van het zogeheten city-builder genre. Je bouwt je stad, dierentuin of attractiepark op door middel van het geld dat je verdiend via de gebouwen, dieren of attracties. Wanneer je “stadje” groeit, groeit ook je inkomen.

Een hedendaags voorbeeld van een game uit zo’n genre is Cities: Skylines. Zie het als een geupdate versie van Simcity: Je begint met een straatje en zonder dat je het realiseert zijn er uren voorbij en heb je een heuse metropolis gebouwd. Het leuke aan dit spel is dat elk mens dat op je scherm te zien is een leventje leidt. Je kan het poppetje volgen en zien hoe hij in de ochtend, samen met allerlei andere “leventjes”, naar z’n werk rijdt. Jouw taak om ervoor te zorgen dat hij bijvoorbeeld niet in de file komt te staan.

Dikke aanrader.



PC

XBOX ONE

PS4

verhalend spel

L.A. Noire (2011)

Hou je van een film en wilde je er altijd zelf in springen? Dan is L.A. Noire iets voor jou! Een spel gemaakt door Rockstar Entertainment, dezelfde makers als Grand Theft Auto. Al verschilt het spel enorm; het gaat dit keer niet om zoveel mogelijk voorbijgangers om te rijden met je auto, juist het tegenovergesteld: je krijgt minpunten als je iemand aanrijd. Klinkt vrij saai, hè? Is het niet.

In L.A. Noire ben je een detective in Los Angelos in de jaren ‘50. Okay, eigenlijk begin je als politie agent. Je bouwt je carrière langzaam op, zaak na zaak. Je moet deduceren of mensen liegen, en dit bewijzen. Een uniek spel.



PC

XBOX ONE

PS4

SWITCH

Puzzelspel

SUPERHOTIs SUPERHOT een actiespel of een puzzelspel? Allebei. Het concept waar SUPERHOT op draait is dit: Tijd beweegt wanneer jij beweegt. Hierdoor voelt elk level alsof je in de Matrix zit. je een kogels waarop je vervolgens een bloempot pakt om tegen de vijand te gooien, waardoor ze allebei in stukken kapot vallen.

Vind je het idee leuk; maar ben je nog niet bereid om €23,00 uit te geven? Voordat het spel ooit gemaakt was, kwam er een demo(https://superhotgame.com/play-prototype/) uit, die nu nog gratis te spelen is. Deze versie is in twee dagen gemaakt, maar geeft wel een goed idee over de gameplay mechanics. Nadat de prototype viraal ging, opende de studio een kickstarter. Deze werd succesvol gefundeerd en ondertussen is er zelfs een Virtual Reality versie van het spel.



PC

XBOX ONE

PS4





Simulatie

Kerbal Space ProgramVolg jij de lanceringen van SpaceX live wanneer ze een raket de lucht in schieten? Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Ik bedoel, het is geen raketwetenschap…

In Kerbal Space Program(KSP) kan je het stuur overnemen! Je bouwt een raket, planned z’n lancering, je stopt er groene wezentjes genaamd Kermans in(die volgens de makers geen pijn voelen) en je vuurt de raket de lucht in! Vervolgens probeer je zoveel mogelijk onderzoekjes te doen in of boven de atmosfeer, zodat de Kermans daarmee onderzoek kunnen doen naar nieuwe onderdelen voor het ruimteschip. Wie weet bereik je uiteindelijk wel de maan of een andere planeet.



PC

XBOX ONE

PS4





Arena

Totally Accurate Battle Simulator

“Totally Accurate” Battle Simulator zal het genoemd moeten worden; zo accuraat is het namelijk niet.

In dit spel zet je mannetjes tegen elkaar. Je doet zelf dus niets, behalve in het kiezen wat en waar je karakters gaan staan. Daarna moeten hun het zelf uitvechten. Er zijn talloze levels waar je verschillende formaties moet verslaan. Door de grote hoeveelheid keuzes kan dit nog lastig blijken, maar niet onmogelijk. Er is altijd een steen voor de tegenstanders z’n schaar. Maar er is ook weer een papier voor die steen… en ook weer een schaar voor dat papier… en ook weer een stee… Ik denk dat je het wel begrijpt. Ik heb vaak gelachen naar de onbekwame acties die tot de dood van m'n leger leiden.



PC





Leven Simulator

Stardew Valley

Stardew Valley is een rustgevend spelletje waar je je eigen boerderij bouwt en jezelf inmengt in het dorpsleven ernaast. Je ontmoet allerlei verschillende karakters die vaak genoeg iets van je willen. De burgemeester zou bijvoorbeeld voor tien maïskolven kunnen vragen. Deze groei je dan op je boerderijtje en na het seizoen lever je dit in bij de burgemeester. Hij geeft je dan een beloning. Vissen, mijnen, dieren houden, het kan in dit spel allemaal. Elke nacht ga je weer slapen om te hopen dat de tomaatjes in de ochtend uitgegroeid zijn en er eieren in het kippenhok liggen. Fijn aan dit spel is dat je het ook op je tablet of mobiel kan spelen, voor een klein prijsje. Precies hetzelfde spel, maar dan om mee te nemen.



Website

PC

XBOX ONE

PS4

SWITCH





Roguelike

The Binding of Isaac Rebirth (2014)

The Binding of Isaac kwam uit in 2011 waarna de Rebirth versie, een remake, werd gemaakt in 2014. TBoI is in het genre Roguelike, en dat moet ik even uitleggen. een Roguelike is een spel waar je meestal snel dood gaat waardoor je leert om beter te worden door je eigen vaardigheden te verbeteren, in plaats van dat het spel je progressief nieuwe of betere vaardigheden geeft. The Binding of Isaac is dus best lastig, maar je zou merken dat je steeds verder komt naarmate je meer gespeeld heb.

Ook een kenmerk van het Roguelike genre: vaak zijn de wapens en abilities die je vindt willekeurig, waardoor elke playthrough anders is. Deze krachten kunnen je helpen, maar zeker ook in The Binding of Isaac kunnen ze je tegenzitten... Elk level heeft een eindbaas, een groot luguber monster dat ook willekeurig voor je wordt gekozen.



PC

XBOX ONE

PLAYSTATION 4

SWITCH



Dit zijn allerlei single-player games; Volgende week maak ik een column met 8 multiplayer games en hoe je ze het beste met je vrienden kan spelen. Als je niet zeker weet of je het geld wilt investeren voor een spel, kijk eens n YouTuber die het spel speelt, soms is dat even leuk als het spel zelf spelen!

Hopelijk heb je hier wat aan gehad, tot de volgende!

SOW out.