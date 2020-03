Van een concert in Ahoy naar optreden in de achtertuin

Het moest de laatste grote show van kroegbaas Hessel en zijn dochter Tess worden, maar het coronavirus heeft roet in het eten gegooid. Maar, nu is er toch een alternatief.

In plaats van een groot concert in Ahoy, speelt het duo nu namelijk in de eigen achtertuin op Terschelling. "We moeten gaan staan en onze rug rechten", schrijft het duo op Facebook.



In plaats van het concert wordt er vrijdagavond een digitaal kampvuurfeest georganiseerd. "Wij gaan vanaf 20:00 uur live bij het kampvuur vanuit onze eigen tuin en iedereen kan daar vanuit z’n eigen huiskamer bij zijn!"

"Zing keihard met ons mee voor álle mensen die aan het werk zijn in de zorg", roept het duo op.



Hessel (64) zei eerder al tegen Radio Rijnmond dat hij kapot was van het niet doorgaan van het concert: "Alsof ik in elkaar geslagen ben door Mike Tyson of Badr Hari."

Al anderhalf jaar verheugde de zingende kroegbaas zich op het laatste grote optreden van zijn carrière. Begin jaren negentig kwam hij ook al eens naar Rotterdam Ahoy en gaf toen twee concerten. Hij blijft overigens wel optreden op Terschelling.

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier