Terbregse molen uit 1776 krijgt nieuwe fundering

Molen de Vier Winden in Rotterdam-Terbregge heeft wat hulp nodig. De stellingmolen uit 1776 is aan het verzakken en helt een beetje richting het noorden. Het is de enige molen in het bezit van de gemeente Rotterdam en omdat het een rijksmonument is, zijn werklieden druk bezig de fundering te verstevigen.

"Het gebied is drassig hier en de palen zijn vrij kort", legt Theo Laport van de gemeente Rotterdam uit. De kracht die erop staat en het gewicht van de molen wordt de fundering te veel.

"Het is best een hoop werk", vertelt Laport. "We hebben 26 palen om de molen heen de grond in geslagen. We gaan dadelijk de inkassing maken. De nieuwe ringfundatie wordt één met de molen zelf."

Populair

Vroeger stonden er tientallen molens, nu nog een stuk of acht in Rotterdam.

"Het is een rijksmonument, dat is altijd de moeite waard om te bewaren. De molen hoort erbij in Nederland. Deze is heel populair, zeker op dit moment voor de meelvoorziening. Hierachter zit een winkel, die verkoopt meelproducten. Er staat nu overdag echt een rij van vijftig meter voor de deur om meel te kopen."

Vertraging

De werkzaamheden hebben wat vertraging opgelopen, maar de molen moet eind mei ongeveer af zijn. "De grond was een beetje verontreinigd, dat moesten we opruimen", vertelt Laport.

De reparaties kosten 2,5 ton. De wieken waren gescheurd, die moesten worden besteld. "We hopen dat als de fundatie klaar is, we de wieken kunnen aanbrengen en dan kan de molen weer lekker draaien in de wind", verwacht Laport.