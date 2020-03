Twee bijzondere haventransporten dit weekeinde

De Sleipnir arriveert in het Calandkanaal, om zich voor te bereiden op toekomstige ontmantelingswerkzaamheden op de Noordzee. Het schip is in juli 2019 door Heerema in de vaart genomen en heeft al diverse projecten in de Braziliaanse en Israelische wateren achter de rug. Het laatste project was in Trinidad.

Het schip is 220 meter lang, 102 meter breed, weegt 119.000 ton en biedt plaats aan 400 werknemers. Het half afzinkbare schip heeft twee kranen aan boord, die elk 10.000 ton kunnen tillen. Daardoor is het schip geschikt voor de grootste offshore-klussen, zoals het bouwen van windturbines op zee en het ontmantelen van oude platforms. Vorig jaar heeft het alle hijsrecords voor kraanschepen gebroken met een lift van 15.3000 ton.

Stopcontact

Zondag is de 'sail out' van het Borssele Beta Platform, de bovenbouw van TenneT's offshore transformatieplatform. Dit enorme 'stopcontact' van 3650 ton, vertrekt op een ponton vanuit Schiedam en verplaatst zich via de Nieuwe Waterweg naar het offshore windgebied Borssele III en IV.

De bovenbouw (topside) is 25 meter hoog, 58 meter lang en 32 meter breed. Het bestaat uit drie verdiepingen (main deck, utility deck en control deck) en een buitendek (roof deck). Een kraanschip plaatst het op de locatie op de onderbouw (jacket).

Zeeuwse kust

Het windpark wordt op 22 km uit de Zeeuwse kust gebouwd door het Blauwwind consortium. Het 700 MW offshorestation is volgens planning 1 september operationeel en gaat dan elektriciteit voor ongeveer 1 miljoen huishoudens leveren. De opgewekte energie wordt via 67 km lange kabels aan land gebracht naar het hoogspanningsstation in Borssele.

Het platform is gebouw door HSM Offshore in Schiedam. Het tijdstip van beide transporten wordt nader bekend gemaakt.