De brandweer sluit meer ontruimingen niet uit. "We brengen nu in kaart hoe groot het gaslek nu is", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Er worden wat panden ontruimd, maar hoeveel dat is nog niet duidelijk."

Netbeheerder Stedin onderzoekt nog hoe het lek gedicht kan worden. Het gaslek is vanmorgen ontstaan bij werkzaamheden.