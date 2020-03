'Pittige puzzel' voor culturele sector: 'Probeer hoofd rustig te houden'

Artiesten, concertzalen en theatercomplexen werken achter de schermen keihard om evenementen te verzetten naar het najaar. Dat dat bepaald niet eenvoudig is, blijkt uit een rondgang. Niemand weet wanneer de zalen weer open gaan. "Maar we zitten niet bij de pakken neer.''

Kristel Elstak, vrouw van Paul Elstak, was er al nerveus voor. De twee optredens die ze zelf organiseerde, en zou gaan geven in een theater op het Rotterdamse Afrikaanderplein, bezorgden haar vrolijke kriebels.

"Ik zou twee keer in het theater gaan vertellen over mijn leven," vertelt ze. De voorstelling 'Five Years In Hell' zou emotioneel worden, dat wel. "Echt een achtbaan, maar ik voelde dat ik dit moest doen."

Alleen: door de voorstelling ging een streep. Zoals door alle voorstellingen een streep ging. "Ik had nog even hoop. In die zaal zouden minder dan 100 mensen komen te zitten. Maar al snel werd me duidelijk dat dat er niet in zat."

Wat volgde, is wat volgde voor alle zalen in de regio: een zoektocht naar nieuwe data. Dat blijkt moeilijk. Het theater waar Kristel bijvoorbeeld wilde optreden is op slot gegaan, er is geen contact meer. Ze kan dus niks nieuws plannen.

"Ik moet afwachten wat er gaat gebeuren." Dit voorjaar ziet ze zichzelf in ieder geval niet meer op de planken staan. De zenuwen hebben plaatsgemaakt voor een verdrietig soort berusting. "Dit kan nog maanden duren, denk ik."

Pittige puzzel

Dat deze situatie nog wel even kan duren denkt Renske Verbeek, directeur van de Kroepoekfabriek en de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen ook. Ook daar verdwenen allerlei evenementen uit de agenda, die allemaal moesten worden verzet.

"En dat is een pittige puzzel. We proberen met elkaar zoveel mogelijk concerten en voorstellingen door te laten gaan. Hoe verder in het jaar we de nieuwe data plannen, hoe safer het voelt.''

Daarbij is voorzichtigheid geboden. Niemand lijkt te denken dat deze situatie begin april alweer anders is. "We duimen hard dat we snel weer verder kunnen, maar we houden in de plannen wel rekening met een verlenging."

De financiële gevolgen zijn daarom enorm voor de twee zalen, zoals ze potentieel groot zijn voor alle andere culturele instellingen in de regio. Toch zorgt dat in Vlaardingen nog niet voor verslagenheid.

"Ik voel aan alles dat we dit aankunnen met elkaar. Ik zie een groot gevoel van trots op de culturele sector om me heen. Mensen zitten niet bij de pakken neer."

Maar zwaar is het wel, zeker voor iemand die leiding moet geven. "Ik probeer mijn hoofd rustig en lijf fit te houden, er te zijn voor wie ik iets kan betekenen. Iedere ochtend start ik met een rondje rennen in de Broekpolder, dat helpt wel."

Bereidwilligheid

In de Rotterdamse concertzaal Rotown zou het normaal gesproken rond deze tijd van het jaar bijzonder druk zijn. Dat is het nu niet. De zaal probeert nu vooral uit alle macht alle afgelaste concerten te verplaatsen naar het najaar. Dat kost directeur Minke Weeda en haar ploeg veel hoofdbrekens en energie.

"We doen ons uiterste best", zegt Weeda. We hadden aardig wat Nederlandse acts staan, daar is het natuurlijk makkelijker mee te schakelen.

Maar omdat het inmiddels in heel Europa hetzelfde verhaal is geworden, is het met buitenlandse artiesten lastiger. Gelukkig werken die zelf ook mee om naar nieuwe data te zoeken." De eerste resultaten zijn er. De optredens van The Kik gaan bijvoorbeeld naar juli.

Als directeur voelt Weeda zich ondertussen vooral verantwoordelijk voor haar personeel. De situatie raakt haar, omdat het haar ploeg raakt, vertelt ze.

"Ik vind het vooral vreselijk voor al onze zzp'ers die nu zonder werk zitten. Ik maak me veel zorgen om alle technici en productiemensen die zonder inkomsten thuis zijn beland. Dat heb ik ook nog nooit meegemaakt."