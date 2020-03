Marathon Rotterdam gaat toch door; nieuwe datum bekend

Alle 17 duizend startbewijzen van de NN Marathon Rotterdam blijven geldig. Dat geldt ook voor de andere evenementen die met de marathon te maken hebben, zoals de kwart Marathon, de City Run en de Your Challenge. Een aantal van de andere evenementen wordt verplaatst naar zaterdag 24 oktober.



Vorige week besloot de organisatie om de marathon te schrappen vanwege de uitbraak van het coronavirus. In overleg met de gemeente, sponsoren, leveranciers is nu voor een nieuwe datum gekozen, in de hoop dat het virus dan onder controle is.

"Vanzelfsprekend staat de gezondheid van onze deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen bij ons op de eerste plaats", aldus organisator Mario Kadiks.

Het bedrijf achter de organisatie van de marathon heeft ook besloten om de Feyenoord Foundation FunRun (6 mei) te schrappen. Het is nog niet duidelijk of dit evenement op een later moment kan worden ingehaald.

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier