Hugo de Jonge krijgt hulp van nieuwe Rotterdamse minister

Van Rijn (PvdA) is geboren in Rotterdam en studeerde aan de Erasmus Universiteit.



Van Rijn is goed ingevoerd in de zorgsector. Hij is nu directeur van het Hagaziekenhuis in Den Haag.

Opvallend is dat de partij van Van Rijn, de PvdA, op dit moment niet in het kabinet zit. "Deze crisis is zo groot, dat partijkleur even niet van belang is", aldus premier Rutte.