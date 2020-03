Opvolging Hugo de Jonge van korte duur; Rutte benoemt nieuwe minister Medische Zorg

Het tijdelijk overnemen van de taken van de donderdag afgetreden Bruno Bruins was voor oud-Rotterdams wethouder Hugo de Jonge van zeer korte duur. Premier Rutte heeft vrijdag bekendgemaakt een nieuwe minister voor Medische Zorg te hebben aangesteld. De Jonge behoudt wel het coronadossier.

PvdA'er Martin van Rijn volgt Bruins op als minister voor Medische Zorg. Van Rijn is geboren in Rotterdam en studeerde aan de Erasmus Universiteit.

Hij volgt Bruno Bruins op, die donderdag ontslag nam vanwege ernstige oververmoeidheid. Bruins werd woensdagavond onwel tijdens een debat in de Tweede kamer. Zijn taken werden tijdelijk overgenomen door Hugo de Jonge, maar dat bleek van korte duur.



Van Rijn is goed ingevoerd in de zorgsector. Hij is nu directeur van het Hagaziekenhuis in Den Haag.

Opvallend is dat de partij van Van Rijn, de PvdA, op dit moment niet in het kabinet zit. "Deze crisis is zo groot, dat partijkleur even niet van belang is", aldus premier Rutte.