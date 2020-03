Duivels dilemma voor de KNVB: Wordt de competitie überhaupt wel uitgespeeld?

In de huidige onzekerheid zijn de beleidsmakers van de Nederlandse profclubs het over één onderwerp eens: de competities in de eredivisie en eerste divisie moeten worden afgemaakt. Wij spraken deze week met de directeuren van Sparta, Excelsior en FC Dordrecht en zij hopen allemaal dat de competitie begin mei wordt hervat.

Voor Manfred Laros van Sparta is het belangrijk dat de wedstrijden niet zonder publiek worden gespeeld. ''Dat moeten we echt proberen te voorkomen. De verantwoordelijke mensen kunnen het goed inschatten hoe we dit moeten aanpakken. Wij hebben met de BVO's onderling goed contact en ook geregeld met de KNVB. Mocht het zo zijn dat we op 6 april weer mogen trainen, denk ik dat we begin mei weer betaald voetbal kunnen spelen'', spreekt Laros hoopvol.

Desnoods in lege stadions

Hans de Zeeuw, directeur van FC Dordrecht, vreest dat er weinig anders op zit dan dat er straks in lege stadions wordt gespeeld. "Uiteraard gaat het om de gezondheid van mensen, maar ik denk als de competities niet worden uitgespeeld je de sportieve consequenties niet meer kan overzien. Dus ik denk dat er alles op alles wordt gezet om de competities door te laten gaan."

Volgens Laros en De Zeeuw zijn er teveel belangen, waardoor er alles aan gedaan wordt om de huidige competities uit te spelen. De Zeeuw: "Je moet denken aan tv-contracten, verdeling van Europese tickets, juridische procedures van clubs en ga zo maar door. Voor ons als FC Dordrecht zou het niet eens zoveel uitmaken als de competitie niet wordt uitgespeeld, maar neem bijvoorbeeld ADO Den Haag. Die hebben veel geïnvesteerd om er eventueel in te blijven. Het is een hele lastige materie".

Ferry de Haan van Excelsior is wat voorzichtiger en durft nog niet te zeggen of de competitie wel wordt uitgespeeld, terwijl juist Excelsior daar baat bij heeft. De Kralingers hadden alles gezet op directe promotie en dat is alleen nog via de play-offs mogelijk.

"Heel simpel. We kunnen het niet veranderen als de competitie niet meer wordt uitgespeeld en dan moeten we heel kritisch zijn op ons zelf. Dan hadden we maar hoger op de ranglijst moeten staan", aldus de algemeen directeur van Excelsior.

Spelers hebben meer dan drie weken nodig om speelklaar te zijn

Een belrondje langs meerdere partijen leert dat het wel een heel moeilijk proces wordt om de competities in Nederland uit te spelen. Volgens de richtlijnen van de UEFA moeten de competities voor 30 juni zijn afgelopen in verband met alle contracten van de spelers. Het is nog maar de vraag wanneer de clubs in Nederland weer mogen trainen. Voorlopig mag er tot 6 april niet gezamenlijk worden getraind en het valt niet uit te sluiten dat die termijn zal worden verlengd.

Volgens krachttrainer Hans Kroon duurt het langer dan drie weken, voordat voetballers weer optimaal kunnen presteren. "Met creativiteit kan je lang spiermassa onderhouden en kan je het verlies behoorlijk beperken. Dat vraagt wel zelf zelfdiscipline en de meeste voetballers lopen daar niet van over. Daarom zie ik het niet gebeuren dat de voetbalcompetitie voor mei wordt opgestart. Dat is kortzichtig en niet realistisch."

"Als je te snel terug wil komen onder druk van de commercie krijg je een grote blessuregolf", zegt Kroon, die veel topsporters en profvoetballers begeleidt. Zo heeft hij nog veel contact met Ron Vlaar, terwijl hij in het verleden ook met Rick Karsdorp en Stefan de Vrij samenwerkte.

Nog geen spelers besmet

Op dit moment zijn nog geen spelers uit de ere- of eerste divisie besmet geraakt met het coronavirus. Althans, niet bekend. Maar wat gaat er gebeuren als dit straks wel gebeurt? Een scenario dat volgens premier Mark Rutte heel realistisch is. Zijn verwachting is dat nog veel meer Nederlanders besmet raken dan nu het geval is.

Wat doet een club als een van de spelers of stafleden geïnfecteerd raakt? Als een club in quarantaine moet, kan die ploeg sowieso de wedstrijden niet afwerken. En het kan zo zijn dat bepaalde clubs meerdere belangrijke spelers het resterende deel van de competitie moeten missen als ze de komende tijd geïnfecteerd raken.

Het wordt een groot dilemma voor de KNVB om de huidige competitie af te maken. Zoals veel andere Europese voetbalbonden momenteel ook al ondervinden.