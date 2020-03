Rotterdammer aangehouden in Zeeuws havengebied

Een 23-jarige Rotterdammer is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in de gemeente Nieuwdorp in Zeeland. Hij was met twee andere mannen vermoedelijk op inbrekerspad.

De auto waarin het trio zat trok rond 01:20 uur op de Europaweg-Noord in Borsele de aandacht van agenten. De drie hadden geen legitimatie en konden niet uitleggen wat ze in het havengebied deden. In de kofferbak lag daarnaast inbrekerswerktuig.

Later bleek dat de bestuurder eerder die avond in Bergen op Zoom had getankt zonder te betalen. Zijn auto had geen geldige APK meer.

De drie zitten voorlopig vast. De auto is in beslag genomen.