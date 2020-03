Hoe mooi is dit: Medewerkers zorginstelling geven tuinconcert voor bewoners in lockdown

Begeleidster: 'Zo proberen wij ze een beetje in beweging te houden.'

Shirley Hagendoorn begeleider bij Stichting Cavent: “Deze mensen zijn vanwege de coronacrisis hun dagbesteding kwijt en ze mogen maar 1 bezoeker per 24 uur ontvangen. Daardoor zijn ze een beetje ontheemd, en proberen wij ze zo een beetje in beweging te houden en te vermaken”

De Grutto is een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zitten alle bewoners van zorg- en verpleeghuizen verplicht in isolatie. Ze mogen geen bezoekers ontvangen en zijn daardoor in deze periode extra eenzaam.

