Gemiddeld heeft Hardinxveld-Giessendam verreweg de meeste coronapatiënten in onze regio

Coronabesmettingen komen relatief gezien vaker voor buiten dan binnen de steden. Dat blijkt uit een overzicht van het RIVM. Hardinxveld-Giessendam is in onze regio koploper, gevolgd door Goeree-Overflakkee en Molenlanden (Alblasserwaard).

Het RIVM heeft in kaart gebracht hoeveel bevestigde coronagevallen er zijn in elke gemeente per honderdduizend inwoners. In Hardinxveld-Giessendam gaat het omgerekend om 33,2 gevallen per 100 duizend inwoners. In de praktijk zijn het er daar veel minder, want het dorp telt 18.000 inwoners.

In Gorinchem en Hendrik-Ido-Ambacht is nog bij niemand het coronavirus vastgesteld. De allereerste patiënt bij wie in onze regio corona is vastgesteld, lag wel in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Maar deze vrouw komt uit Brabant.

Hoeveel coronagevallen zijn er in jouw gemeente per 100.000 inwoners (relatief)?

Hardinxveld-Giessendam – 33,2

Goeree-Overflakkee – 28,2

Molenlanden – 25,1

Lansingerland – 22,7

Westvoorne – 20,5

Hoeksche Waard – 19,6

Rotterdam – 16,1

Alblasserdam – 14,9

Zwijndrecht – 13,4

Nissewaard – 13,0

Hellevoetsluis – 10,0

Vlaardingen – 9,7

Dordrecht – 9,3

Sliedrecht – 8,0

Krimpen aan den IJssel – 6.8

Papendrecht – 6,2

Maassluis – 6,1

Brielle – 5,8

Schiedam – 5,1

Capelle aan den IJssel – 4,5

Ridderkerk – 4,3

Hendrik-Ido Ambacht – 0,0

Gorinchem – 0,0

Landelijk zijn inmiddels bijna 3000 mensen positief getest op het coronavirus.