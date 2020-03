DBL beëindigt basketbalseizoen

"Zaterdag 14 maart zag de situatie er nog totaal anders uit dan zelfs een dag later of de dag van vandaag," schrijft de DBL in een verklaring. "De aanvankelijk afgekondigde deadline van 31 maart werd 6 april, trainingslocaties zijn inmiddels gesloten en naar de VS teruggekeerde DBL-spelers kunnen voorlopig niet meer terugkeren. Overal in Nederland en Europa worden (sport)evenementen afgelast en competities beëindigd. Het besef dat we te maken hebben met een ontwrichting die niet weken, maar maanden zal bestrijken, is breed ingedaald. Gelet op die overwegingen werd het onhoudbaar te veronderstellen, laat staan te rechtvaardigen dat een herstart van de DBL mogelijk zou zijn in mei."

Nu het lopende seizoen 2019-2020 per direct wordt beëindigd is er geen kampioen in de basketball league. Feyenoord stond daarin op een vijfde plaats op de ranglijst. Voor de Europacupinschrijvingen wordt de huidige ranking aangehouden. Landstede Hammers eindigt als 1e in de competitie (CL), Donar als 2e, Heroes Den Bosch als 3e en Zorg en Zekerheid Leiden als 4e (welke clubs in gaan schrijven voor Europees basketbal wordt de komende maanden bepaald).