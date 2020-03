(K)raambezoek voor Noxx in tijden van de coronacrisis

De roze wolk, de periode net na de bevalling, is ruw verstoord bij de familie Collé in Oud-Beijerland. Zoontje Noxx werd vijf weken geboren, maar kraambezoek mag niet vanwege het coronavirus. Daar is nu iets op bedacht: (k)raambezoek.

En dus wordt Noxx nu door zijn trotse ouders getoond door het raam. Buren - en de verslaggever van RTV Rijnmond - bewonderen de nieuwe wereldbewoner met jas aan van buitenaf. "Het blijft wel een beetje raar dat we geen kraamvisite kunnen ontvangen", lacht moeder Louise. "We zijn trots en willen Noxx aan iedereen laten zien, dus toen we foto's zagen van vrouwen die voor het raam gingen staan met hun baby, dachten we 'dat doen wij ook!'".

Zo'n beetje alle buren, vrienden en vriendinnen hebben Noxx al eens bekeken door het raam van de familie Collé. Opa en oma hadden het geluk dat ze de kleine al in hun armen konden nemen vóór de coronamaatregelen van kracht werden. Die regels zijn niet opgesteld door het RIVM, maar door de kraamzorgorganisatie.

"Maar al tijdens de zwangerschap maakte ik me zorgen", gaat Louise verder. "De kleine is zo vatbaar."

Nu hoort bij een (k)raambezoek natuurlijk ook beschuit met muisjes. Hoe gaat dat? Simpel.... door de brievenbus!