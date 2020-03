Dj Lucien Foort in open brief aan zijn vriendin die in een ziekenhuis werkt: 'wacht thuis op je, tijger'

De Dordtse dj Lucien Foort heeft een emotionele ode gebracht aan zijn vriendin die arts is in een ziekenhuis en keihard werkt in de strijd tegen het coronavirus. In een open brief, die online veel reacties oproept, vertelt hij trots te zijn, maar zich ook grote zorgen te maken.

"Ik ben iemand die graag de controle wil behouden en voel me hier dan ook verre van lekker bij", schrijft Foort vrijdagmiddag op Facebook. "Ik klaag over gemiste inkomsten, ik klaag over de veranderende wereld", gaat hij verder. "Maar ik kan er niets aan doen. Zij wel. Helaas, zij wel. Want ze is dokter. En dan nog eentje met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zo eentje waar je al je vertrouwen in stelt, omdat de dokter het altijd wel oplost. Dus gaat ze elke dag met opgeheven hoofd de brandhaard in om te kijken wat zij en haar collega’s hier, daar en overal kunnen doen tegen deze schaduwvijand."

Foort en zijn vrouw hebben een dochter van bijna twee, Nora Julia. Zij zijn thuis, terwijl moeder in het ziekenhuis werkt. "Ook al is ze de stoerste chick van allemaal, omdat zij tegen de hamsterende stroom in het gevaar in rent: ze is ook Nora Julia’s mama. Dus is mijn gevoel even ondefinieerbaar."

In zijn brief geeft Foort, die als dj al jaren de wereld over reist, aan waarom hij dit schrijft. "Ik gooi 'm eruit omdat ik het gewoon even kwijt moet. Babs, je bent een tijger. Hou je goed. Wij wachten thuis op je met een biertje vanavond."

Op internet wordt emotioneel op de brief gereageerd. "Mooie woorden. Ik dank jou voor je eerlijkheid. Ik dank jouw vriendin voor wat ze voor ons allen over heeft om iedere dag weer naar die mensen te gaan, die haar hard nodig hebben," schrijft een van de reageerders.