De rechtbank is dicht, maar het raderwerk staat niet stil

De rechtbanken in Nederland hebben sinds dinsdag de deuren gesloten vanwege het coronavirus. Achter de schermen draait het op volle toeren door. "Rechters zitten in hun huiskamer recht te spreken."

De rechtbank staat niet bekend als de meest technisch onderlegde organisatie. Als een van de weinige instanties wordt nog veelvuldig met een fax gewerkt. Dat geeft nu problemen.

"Advocaten werken van huis uit en daar hebben ze meestal geen fax staan", zegt Pelle Biesmeijer van de rechtbank Rotterdam. "Daarom zijn we nu het systeem van 'beveiligd mailen' versneld aan het uitrollen."

Binnen het rechtsbedrijf voltrekt zich een ware digitale revolutie door de coronacrisis: telehoren, Skype, FaceTime, het wordt allemaal ingezet. Biesmeijer: "Bij rechters thuis zijn grote schermen bezorgd. Dat werkt toch beter dan laptop of iPad. Er is ook een pendeldienst om dossiers te brengen, want niet alle stukken zijn gedigitaliseerd."

Vanuit huis

Veel zaken waren al schriftelijke procedures en die kunnen ook vanuit huis worden afgehandeld. Urgente zaken, als verlenging van de voorlopige hechtenis, uithuisplaatsingen of faillissementen, gaan 'gewoon' door. Een enkele zitting, zoals een strafzaak met meerdere rechters, is wel op de rechtbank.

Publiek is niet meer welkom, pers nog heel incidenteel. Bij grote zaken met veel belangstelling wordt de livestream ingezet. Zo was vrijdag de uitspraak tegen tramschutter Gökmen T. online te volgen.

De Rotterdamse Orde van Advocaten meldt dat er vooralsnog geen grote problemen zijn bij het behandelen van zaken. "Iedereen plooit zich en past zich aan", zegt deken Peter Hanenberg. "Wel zijn er hier en daar discussies: welke zaak is spoedeisend en welke kan even blijven liggen?"

Mimiek

Het horen van personen met een videoverbinding verloopt goed, maar is niet altijd ideaal volgens Hanenberg. "Denk aan een rechter die moet beslissen over het uit huis plaatsen van een kind. Dan wil je de mensen voor je zien, hoe ze reageren, de mimiek. Dat is allemaal lastiger op video."

De deken maakt zich wel zorgen over advocaten die in de financiële problemen komen, omdat zaken niet doorgaan. Donderdag zei sociaal advocaat Nelleke Stolk uit Rotterdam al dat het coronavirus ' de nekslag ' kan zijn: "Wij worden pas betaald nadat de zaak is afgerond. Nu veel stilligt, betekent dat geen salaris".

Peter Hanenberg: "Ik ben blij dat dit signaal nu al wordt afgegeven, want dit kan inderdaad een probleem worden. Ik denk dat de Raad voor de Rechtsbijstand en de minister hier een oplossing moeten bieden, zoals uitstel van betaling. Tenslotte is het niemands schuld dat dit virus is uitgebroken."

