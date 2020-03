Binnenblijven vanwege corona? Acht bordspellen voor samen, alleen of het hele gezin

Lezen, schoonmaken, puzzelen, films kijken, bewegen, er is geen gebrek aan vermaak voor iedereen die zo verstandig is zoveel mogelijk thuis te blijven. Voor wie even de zinnen wil verzetten met een gezelschapsspel is de keuze bijna oneindig.

Mark Langeveld van bordspellenwinkel Speel! in Bleiswijk geeft een paar tips. Of je nu een groot gezin hebt, een stelletje bent of alleen thuiszit, iedereen kan een spelletje spelen. Tegen elkaar, maar ook samenwerkend mét elkaar.

Tiny Towns

Dit spel is gloednieuw. De bedoeling is om als burgemeester een dorpje te bouwen met behulp van grondstoffen. Iedere speler krijgt een bordje met zestien vlakken om gebouwen neer te zetten. Voor ieder gebouw is een kaartje met daarop de benodigde grondstoffen in een bepaalde vorm en op het kaartje staat de puntenwaarde van het gebouw.

Gebouwen kun je plaatsen als je de juiste combinatie van blokjes grondstoffen hebt neergelegd, die allemaal een eigen kleurtje hebben. Het spel is afgelopen als niemand meer een gebouw op het bord kan zetten. Wie met zijn of haar gebouwen de meeste punten heeft, na aftrek van de lege velden, heeft gewonnen.

Tiny Towns is te spelen met 1 tot 6 spelers en duurt ongeveer 45 minuten om te spelen.

De Vergeten Stad

Omdat je de komende periode al veel op elkaars lip zit, wil je elkaar misschien niet ook nog het vuur aan de schenen leggen tijdens een gezelschapsspelletje. De Vergeten Stad is een zogenaamd coöperatief spel, je moet samenwerken om het spel uit te spelen. In plaats van van elkaar te winnen, win je van het spel.

Bij De Vergeten Stad ben je neergestort in de woestijn. Alle brokstukken zijn verspreid door de woestijn neergekomen en die moet je weer zien te verzamelen. Dat doe je samen, ieder met zijn of haar eigen personages met vaardigheden die nodig zijn om het spel uit te spelen.

Zo zijn er een archeoloog en iemand die water kan uitdelen tegen de hitte van de zon. Het spel probeert roet in het eten te gooien, door bijvoorbeeld zandstormen die voor zandhopen zorgen. Iedereen heeft zijn eigen bijdrage aan het spel. je moet met zijn allen proberen te ontsnappen. Of je verliest allemaal, of je wint allemaal.

Je kunt De Vergeten Stad met 2 tot 6 spelers spelen, het spel duurt ongeveer 45 minuten.

Perudo

Voor wie graag een spel speelt waarbij je zo min mogelijk moet aanraken tegen besmettingsgevaar, is er een spel als Perudo. Perudo is een blufspelletje waarbij iedereen zijn eigen setje dobbelstenen heeft. Die gooi je afgeschermd van je medespelers, vervolgens moet iedereen zeggen wat hij of zij gegooid heeft.

Daarbij mag je bluffen. Als iemand jouw getal in twijfel trekt, moet je je dobbelstenen laten zien. Wie ernaast zat is zijn dobbelstenen kwijt. Degene die als laatste nog dobbelstenen heeft, heeft gewonnen.

Santorini

Een spel voor als je samen thuiszit is Santorini. Dat spel is een beetje vergelijkbaar met schaken. Op een leeg bord van vijf bij vijf staan twee poppetjes. De bedoeling is om zo snel mogelijk drie verdiepingen van een tempel op het Griekse eiland Santorini te bouwen.

Per beurt mag je een stap zetten en een verdieping bouwen, maar je kunt elkaar daarmee goed in de weg zitten. De regels zijn simpel, maar omdat je elkaar probeert te blokkeren bij het bouwen, is het tactische element van het spel de grootste uitdaging.

Je speelt Santorini met twee personen, het spel duurt ongeveer een half uur.

Atlantis Escape

Mark heeft een groot assortiment aan zogenaamde smart games: puzzelspelletjes. Die kun je goed alleen doen. Bijvoorbeeld het spel Atlantis Escape. Het doel is om vanuit een toren via trappen zo snel mogelijk beneden te komen, voordat je zinkt.

Bij het spel zit een boekje met opgaven. Je moet het bord zo inrichten als de opgave zegt. In het boekje staan 60 startposities die steeds lastiger worden. Elke opgave heeft maar één juiste oplossing.

Qwixx - Clever

Twee simpele en korte spelletjes zijn Qwixx en Clever. Beide zijn vergelijkbare dobbelspelletjes waarbij je na het gooien van de stenen goed moet nadenken hoe je ketens van punten maakt en die op een kaart wegstreept. Qwixx is vrij eenvoudig en speel je met 2 - 5 spelers, Clever is de wat zwaardere variant en kun je met 1 tot 4 mensen spelen.

Pandemic

Wil je graag wat langer bezig zijn en een spel uitspreiden over meerdere rondes die je over meerdere dagen kunt spelen, dan zijn er Legacy-spellen. Dat zijn spellen waarbij het spel na elke spelronde verandert, afhankelijk van hoe het spel wordt gespeeld. Je keuzes en de afloop van de ene rond, hebben invloed op de regels van de daaropvolgende spelronde. Zo speel je steeds net een iets ander spel.

Een voorbeeld daarvan is het spel Pandemic. Misschien ben je als ontspanning liever even niet bezig met een levensbedreigende pandemie, toepasselijk is het natuurlijk wel. Pandemic is net als De Vergeten Stad een coöperatief spel. Je speelt een team specialisten dat samen in een race tegen de klok moet voorkomen dat er een pandemie uitbreekt.

Het spel bestaat uit twaalf rondes, je kunt bijvoorbeeld elke dag een ronde spelen. Het overkoepelende verhaal gaat door, maar elke keer als je het speelt, komen er kaarten bij en gaan er kaarten uit het spel, afhankelijk van hoe goed je het spel met elkaar speelt en er wel of niet in slaagt een ziektehaard te bestrijden.

Spelletjesavond afgelast

De winkel van Mark is open zolang het RIVM het toelaat. "We zorgen voor gepaste afstand, vermijden fysiek contact en maken het pinapparaat extra schoon. We hebben een hele mooie speelzaal. Daar kun je normaal koffie drinken, spelletjes testen en de kinderen kunnen bijvoorbeeld met een houten treinbaan spelen, die is helemaal afgesloten", vertelt Mark. Ook de vaste spelletjesavonden op vrijdag gaan voorlopig niet door.

Mocht de winkel dicht moeten, dan is er nog de online winkel: www.spelspul.nl. "Daar staan alle bordspellen die we in de winkel hebben op. Zolang PostNL en DHL bezorgen, blijven wij spellen opsturen."