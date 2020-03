Laurenskerk na het bombardement: ruïne in de leegte

De Laurenskerk werd het symbool van de geschiedenis van Rotterdam. Een eeuwenoud gebouw, zwaar gehavend maar de toren nog overeind in de leegte die overbleef nadat het puin was geruimd.

Het zijn aangrijpende, verdrietige, krachtige of hoopgevende foto’s die vertellen over vijf jaar bezetting in Nederland. Het project ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ wordt samengesteld uit foto’s uit alle provincies. De presentatie van de nationale tentoonstelling met de 100 foto’s op 30 maart in de Tweede Kamer gaat niet door. Rijnmond en Omroep West laten de foto’s uit Zuid-Holland zien. Vandaag: De Laurenskerk na het bombardement op Rotterdam.

Officieel heet hij de Grote- of Sint Laurenskerk. Het is het enige middeleeuwse gebouw in het centrum van Rotterdam. De bouw startte in het jaar 1449. Op 14 mei 1940 raakte de kerk en de toren zwaar beschadigd door het bombardement en de daaropvolgende brand. Alleen de stenen muren stonden nog overeind.

Nadat het puin in het centrum geruimd was en beschadigde gebouwen waren gesloopt, stonden de toren en de ruïne van de kerk eenzaam in een kale vlakte.

De foto hierboven werd gemaakt door persfotograaf Wiel van de Randen, die werkte voor het blad Katholieke Illustratie. Het blad werd de eerste jaren van de oorlog nog uitgegeven, maar stopte in 1942. Na de oorlog verscheen het weer in mei 1946. De foto is pas in 1950 voor het eerst gepubliceerd in de Katholieke Illustratie.

Herstel duurde 16 jaar

De restauratie van de Laurenskerk duurde jaren. Op 19 mei 1952 legde koningin Juliana de eerste steen van de wederopbouw. In mei 1968 was de restauratie voltooid.

Het opnieuw opbouwen van de kerk ging in fasen. Als eerste werd het transept aangepakt, het dwarsgedeelte van de kruiskerk. Koningin Juliana was er weer bij toen dat op 24 oktober 1959 in gebruik werd genomen. Vervolgens werd het koor gerestaureerd, het deel waar het altaar staat. Op 22 december 1962 was dat klaar.

Als laatste kwam het schip aan de beurt, de langgerekte hoofdruimte van de kerk. Toen de herbouw op 31 mei 1968 officieel werd afgerond, was de restauratie van de eeuwenoude Laurenskerk een feit. Op 15 december 1968 werd de Laurenskerk volledig in gebruik genomen met een speciale dienst. Daarbij waren prinses Beatrix en prins Claus aanwezig.

Oorlog en vrede

Een week later werd in de toren een kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Manzù geplaatst: bronzen deuren met een reliëf dat het thema Oorlog en Vrede verbeeldt. Het kunstwerk was een geschenk van het Rotterdamse bedrijf Pakhuismeesteren ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan.