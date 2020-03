Samen staan we sterk

Eens in de zoveel uur besef ik mij opeens in wat voor bizarre situatie wij leven. Het lijkt wel een filmscène. Helaas is dit niet waar. Gelukkig zijn er mensen zoals Jaysira Ravenberg en Jet sol die het heft (script) in eigen handen nemen.





Het was een noodkreet

Jaysira, make-up artist en rapper, ontving een bericht van een oudere man (85) die vertelt dat hij niemand heeft die boodschappen voor hem kan doen. Zelf durft hij vanwege zijn gezondheid niet de straat op. Zijn enige dochter woont in het buitenland. “Het was een noodkreet,” vertelt Jaysira mij. “Het raakte mij, dus ben ik in actie gekomen.”

Jaysira roept iedereen op via haar socials om in actie te komen. Ze zamelt boodschappen in en brengt deze naar iedereen die het nodig heeft. “Iedereen is aan het hamsteren, maar sommige mensen kunnen dit niet. Al zouden ze willen. Daarnaast maken ze spullen op die andere mensen harder nodig hebben.”

Ook doet ze boodschappen voor mensen die wel geld hebben, maar vanwege hun gezondheid niet de deur uit kunnen. “Zij sturen mij geld en wij halen de boodschappen.”

Een goede vriendin van haar heeft haar, op dit moment gesloten, beauty bar beschikbaar gesteld als inzamelpunt. Aanvragen voor boodschappen krijgt ze door heel Nederland.

Ze benadrukt sterk dat alle hulp hard nodig is.



Heb jij hulp nodig en/of te bieden? Mail dan naar info@jaysira.nl .

