Advocaat: 'Laat gevangenen tijdens coronacrisis vrij'

"Ze zitten daar als ratten in de val. Het gaat niet alleen om de gedetineerden, maar ook om de bewaarders die het virus weer kunnen meenemen naar hun gezinnen."

Raza is met enkele collega's bezig om het verzoek op schrift te stellen. "Ik ga geen onzinvoorstellen doen. Het gaat niet om langgestraften of tbs'ers. Maar als iemand twaalf maanden cel heeft en daarvan al de helft uitgezeten, waarom dan niet voorlopig naar huis met een enkelband?"

Vechtpartijen

De advocaat zegt dat de spanningen in de gevangenissen sowieso toenemen. "Gedetineerden mogen geen bezoek meer ontvangen, gezamenlijke sportactiviteiten zijn afgeschaft. Ik hoor van cliënten dat er meer vechtpartijen zijn."

Vakbond FNV stuurde vrijdag een brief naar het hoofd van de Penitentiaire Inrichtingen, Gerard Bakker. Daarin wordt gevraagd de meermanscellen tijdelijk te sluiten.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zegt gedetineerden tegemoet te komen door de beltegoeden op te waarderen en de mogelijkheden van Skype te bekijken. Gedetineerden die aan het eind van hun straf zitten en buiten de inrichting werken overdag, zijn al tijdelijk vrijgelaten.

Advocaat Raza zegt zijn werk met cliënten op afstand te doen. "Via de telefoon of een videoverbinding. Op politiebureau Marconiplein in Rotterdam is daar een goede voorziening voor."

Heterdaad

De verwachting is dat er tijdelijk minder zaken voor advocaten komen omdat politie en justitie prioriteiten gaan stellen. Aanhoudingen op heterdaad worden gedaan, maar 'buiten heterdaad' komt op een lager pitje te staan. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld fraudeurs met rust worden gelaten.

"Er wordt voorrang gegeven aan zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden", zeggen OM en politie in een verklaring .

Mogelijk komen daar binnenkort nieuwe delicten bij, zo stelt strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot . Een coronapatiënt die zich onttrekt aan quarantaine kan maximaal vier jaar cel krijgen. Ook artsen die een besmette patiënt niet bij de GGD melden, riskeren de cel: het beroepsgeheim geldt hier niet vanwege de uitzonderlijke situatie rond het virus.