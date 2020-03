DeMooiste: 'Het veld topatleten zal ongekend sterk zijn'

De Marathon van Rotterdam is verplaatst naar het najaar. De veertigste editie, als de gevolgen en gevaren van de coronacrisis zijn weggeëbd, word gelopen in het weekend van 24 en 25 oktober.

Zo'n nieuwe datum vereist de nodige aandacht en overleg met alle betrokken partijen, legt marathondirecteur Mario Kadiks uit. En dat zijn er nogal wat. "De datum moet worden gezien als vergezicht, voor de tijd waarin we hopen dat het virus onder controle is."

Oktober is een drukke sportmaand. De marathons in Parijs, Londen en New York zijn een maand later en vooralsnog staan de olympische spelen een maand eerder op de agenda.

Kadiks verwacht niet dat dat een probleem gaat opleveren. "Niet voor amateurs en niet voor de topatleten. Dat veld topatleten zal ongekend sterk zijn", belooft Kadiks. Hij heeft met managers en atleten gepraat. "Afspraken die stonden voor 5 april, blijven wat ons betreft staan voor 25 oktober."

Ook wie zich al had ingeschreven voor april, mag gewoon meedoen in oktober.

Het wordt een unieke editie. Dat was het al vanwege veertigjarige bestaan. Nu is er voor het eerst een najaarseditie. De organisatie hoopt niet dat er tegen het najaar alsnog een sobere setting bedacht hoeft te worden.

#DeMooiste hoefde wat Kadiks betreft niet koste wat kost door te gaan. "We hebben gekeken of het realistisch was, dat is ons gelukt." De organisatie kreeg weel steun. "De grote betrokkenheid die we hebben gevoeld vanwege het onvermijdelijke uitstel, heeft geholpen om een nieuwe datum te vinden."

Voor wie zich de komende tijd wil gaan voorbereiden op de Marathon Rotterdam in oktober, benadrukt Kadiks om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen. "Blijf gezond, houd die anderhalve meter afstand en luister goed naar de mensen die er verstand van hebben."