Stel trouwt in Spijkenisse met alleen getuigen door corona

Ze hadden zich de mooiste dag van hun leven heel anders voorgesteld. Het feest stellen ze daarom uit tot na de coronacrisis.

"Het is natuurlijk niet wat we ervan verwacht hadden. Maar we wilden het toch laten doorgaan omdat ze behoorlijk zwanger is", vertelt de bruidegom over zijn aanstaande vrouw.

"Eerst kon het wel met gasten doorgaan, maar nu mogen alleen getuigen en eerstelijns familie er bij zijn. Het is niet anders, er zijn ergere dingen."

Lees meer