Het is lente en de natuur is niet op slot. De tjiftjaf zingt, het dak op de Peperklip is klaar voor de natuur en Mohammed Benzakour bedenkt verhalen tijdens het vissen. Zaterdag vanaf 08:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.

De lente is begonnen. In natuurgebied De Staart bij Oud-Beijerland zingt de tjiftjaf. Leden van het Hoekschewaards Landschap vertellen over alle cursusavonden die hopelijk straks, als het coronavirus is gedoofd, weer zijn bij te wonen. Ondertussen gaat het onderzoek dat de vrijwilligersorganisatie in de natuur doet, nog gewoon door.

Het dak op

Je mag er niet op, maar het is wel goed voor de natuur. Het dak van het bekende wooncomplex De Peperklip in Rotterdam-Feyenoord is klaar voor de natuur. Het natuurdak is in opdracht van woningcorporatie Vestia aangelegd door Van der Tol Hoveniers.

Vissen voor inspiratie

De ogen van Fadil is de eerste verhalenbundel van de geliefde verhalenverteller Mohammed Benzakour. Chris Natuurlijk spreekt met de schrijver uit Zwijndrecht over de bundel waarin een meloenmysterie, biddende bijen, pratende ezels en een culinair wonderkind een rol spelen. Inspiratie voor zijn verhalen krijgt Benzakour vooral tijdens het vissen, bekent hij in Chris Natuurlijk.

Luister zaterdag 21 maart van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op 93.4 FM Radio Rijnmond.