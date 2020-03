Tattoo Bob sluit deuren: 'Je zit toch dicht op elkaar'

In navolging van veel bedrijven sluit één van de oudste tattooshops in Nederland, Tattoo Bob op Rotterdam-Katendrecht, ook voorlopig de deuren.

Donderdagavond was de zaak aan het Deliplein tot 22:00 uur open en kwamen er veel mensen nog voor een last-minute tattoo, piercing of haarpigmentatie. "Het is toch verslavend", vertelt Ralph Moelker, de zoon van Tattoo Bob.

Tattoo Bob is nog nooit zo lang dichtgegaan, vertelt Ralph: "Mijn vader was vroeger altijd dag en nacht open, zoals een benzinestation dat altijd open is. Dit is dus heel raar, het is nog nooit voorgekomen."

Korte afstand

Hoewel de medewerkers van de tattooshop al mondkapjes gebruikten, wordt de zaak toch gesloten. "De speciale mondkapjes en de handendesinfectie deden we al langer, maar voor het personeel en de klanten wordt het een te groot risico. Je zit toch op een heel korte afstand bij elkaar. De GGD adviseert ons om te sluiten, dat is verstandig. We moeten kijken wat er na 6 april gebeurt."

Rinkelen

Ralph Moelker heeft nog geen idee wat hij in de tussentijd gaat doen. "Rijstkorreltjes tellen of zoiets, dat zag ik net op internet. Mijn werk voor medische tatoeages in het Ikazia Ziekenhuis gaat wel gewoon door. Maar we hebben negen mensen op de loonlijst staan en dat loopt ook door. Net als bij de horeca geldt voor ons: als er niemand binnenkomt, dan stopt de kassa met rinkelen. Na 52 jaar hebben we wel een buffer opgebouwd, maar we moeten toch uitzoeken hoe we dat gaan aanpakken met die loonkosten."