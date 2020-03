Advocaat tramschutter Gökmen T. overlegt met Orde over levenslange straf

De Rotterdamse advocaat André Seebregts overlegt met de Orde van Advocaten in zijn stad of hij in beroep moet gaan tegen de levenslange celstraf voor de tramschutter. Seebregts staat Gökmen T. bij, maar die wil geen enkel contact met hem.

De rechtbank Midden-Nederland legde T. vrijdag levenslang op voor het doodschieten van vier mensen. De rechtbank spreekt van een terroristisch misdrijf.

De 38-jarige verdachte erkent de rechtbank niet en wilde ook geen advocaat. De rechtbank heeft via een speciaal wetsartikel een advocaat toegewezen en dat werd André Seebregts.

"Dit is een uitzonderlijke situatie", zegt de advocaat. "Normaal gesproken zou je als raadsman in beroep gaan tegen een levenslange straf, maar ik kan er niet met mijn cliënt over praten."

Formeel is Seebregts bevoegd om hoger beroep aan te tekenen. "De regeling zegt dat ik de baas ben. Maar ik wil dit toch in overleg doen met de Rotterdamse deken. Juist omdat het zo'n complexe zaak is.