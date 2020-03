Justine en Jessica roepen op : maandag om 8 uur klappen voor Bruins

De twee verpleegkundigen - Justine Verhagen (26) en Jessica Sala (23) -roepen op Facebook iedereen op om aanstaande maandagavond om 8 uur te klappen voor Bruins. Al meer dan 2000 mensen hebben laten weten geïnteresseerd in het event.

Woensdagavond werd Bruins in de Tweede Kamer onwel tijdens het debat over het coronavirus. Een dag later trad hij af wegens oververmoeidheid. Justine en Jessica die het debat nauwgezet volgden, vinden dat de ex-minister applaus verdient.

Hij was tijdens het debat net over het tekort aan mondkapjes aan het praten toen hij in elkaar zakte," vertelt Justine die net als Jessica werkt bij verzorgingshuis Careyn De Vloot in Maasluis. "Daar hebben wij elke dag mee te maken. Wij hebben nul mondkapjes. Ik zie elke dag twintig kwetsbare ouderen met weinig weerstand. Dus die bescherming hebben we hard nodig," zegt Justine. De twee vrouwen betreuren de "respectloos harde aanvallen in het debat met onze minister die in de afgelopen weken keihard voor Nederland heeft gewerkt."

'Kamerleden hou het netjes

De twee roepen de Tweede Kamerleden op het een beetje netjes te houden: "Geef het goeie voorbeeld; sterke argumenten met rust en respect gebracht komen veel beter aan in de huidige situatie en brengen Nederland een stukje verder."

Maandag om 8 uur moet er in heel Nederland een applaus klinken uit waardering voor de oud-minister. "Wij willen minister Bruins en hart onder de riem steken en hem veel beterschap wensen. Wij hadden niet in zijn schoenen willen staan!"