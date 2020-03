'We zijn klaar voor een storm aan coronapatiënten'

Het Erasmus MC in Rotterdam heeft alles op alles gezet om de toestroom van coronapatiënten straks aan te kunnen. In vijf dagen tijd is er een noodafdeling met 78 bedden, een verpleegpost, verschillende keukens en in totaal 37 kamers uit de grond gestampt. "Wat ze in China kunnen, kunnen wij in Rotterdam ook!"

De noodafdeling op de oude thoraxcentrum van het ziekenhuis is tijdelijk. De bedden zijn gehuurd en verpleegposten met traditionele planborden net wat 'ouderwetser' dan in de nieuwbouw. Maar alles is spic-en-span en klaar om patiënten te ontvangen en goede zorg te geven.

"We hopen natuurlijk dat de toestroom mee gaat vallen, maar je moet ook realistisch zijn. Die storm zit er wel aan te komen", vertelt manager Jan van Velzen.

'We zijn er klaar voor'

Alle spullen staan klaar voor de nieuwe patiënten. Van kussens, lakens tot borden en bestek. Zelfs pyjama's liggen klaar. In de noodafdeling worden bestaande patiënten van het Erasmus MC geplaatst. Zodat er in de nieuwbouw ruimte gecreëerd kan worden voor de verwachte toestroom van coronapatiënten.

Komende week zal het aantal coronapatiënten op in ziekenhuizen oplopen naar vijfhonderd tot duizend. Dat zijn er nu nog maar zo'n tweehonderd. "We zijn klaar voor een storm aan patiënten", zegt Jan. "Het is afwachten hoe zwaar de storm is."

Trots

Een heel team heeft hard geknokt om de noodafdeling in noodvaart uit de grond te stampen. Een ongekende prestatie, die mede zo soepel verliep dankzij een eerdere rampoefening waarbij al een heel scenario was uitgeschreven voor een griepepidemie.

Een gevoel van trots overheerst bij de medewerkers die de nieuwe afdeling in vijf dagen klaar hebben gemaakt. "Het blijft toch Rotterdam. Geen woorden maar daden en als we gaan dan gaan we ook!"



