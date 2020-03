Koning: coronavirus kunnen we niet stoppen, eenzaamheidsvirus wel

Koning Willem-Alexander heeft in een toespraak zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van het coronavirus, zijn waardering uitgesproken voor iedereen die bijdraagt aan de strijd tegen het virus en opgeroepen om eenzaamheid te bestrijden.

De speech werd vijdagmiddag opgenomen in zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag en aan het begin van de avond uitgezonden.



De koning zei dat mensen op dit moment uitzonderlijke prestaties leveren, bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen. "We zijn trots op onze zorgprofessionals en de hele medische sector", zei hij.

Maar hij stond ook stil bij andere beroepsgroepen. "Mensen die onmisbaar zijn om te voorkomen dat het openbare leven stilvalt: mensen in de logistiek, de supermarkt, de schoonmaak, ict, het onderwijs, kinderopvang, het openbaar vervoer, bij de politie en al die anderen. Zonder u gaat het gewoonweg niet. Heel veel dank!"

Lees meer