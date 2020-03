Blijf thuis, blijf fit met Rijnmond: aflevering 1 - stretchen

In tijden van coronacrisis is het in het landsbelang om met zijn allen zoveel mogelijk thuis te blijven. Betekent dat op de bank hangen en niets uitvoeren? Zeker niet! In de serie 'Blijf thuis, blijf fit' van Rijnmond, kom jij met behulp van personal trainer Fabian Touw gewoon aan je beweging. Met vandaag aflevering 1: stretchen.