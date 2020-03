Recreatieoord Hoek van Holland sluit vanwege corona

"Als eigenaar en exploitant van het Recreatieoord heeft de gemeente een grote verantwoordelijkheid, zowel voor de recreanten als voor het personeel", schrijft de gemeente.

Het park was pas sinds 1 maart weer opengegaan voor het seizoen. Met de lente in aantocht en de sluiting van andere recreatieparken vreesde de gemeente een enorme toestroom van publiek naar Hoek van Holland. "Deze mensen komen uit het hele land, en kunnen elkaar besmetten."

De sluiting van Recreatieoord Hoek van Holland tot duurt zeker 6 april. "Mogelijk zal de sluiting hierna worden verlengd, afhankelijk van de ontwikkelingen." Vrijwilligers blijven de komende weken op het terrein om de spullen van iedereen te beveiligen.

Juist veiliger dan in de stad

De teleurstelling over de sluiting van de camping is groot. En er is onbegrip. Zo schrijft Ellen Kanselaar dat de huisjes flink uit elkaar liggen. "Onbegrijpelijk dat de burgervader niet inziet hoeveel mensen hij veilig stellen kan door het park open te laten."

En Lotte Visser voegt toe: "Het is in de huisjes veiliger is om te verblijven dan in de stad. Er is veel meer afstand tussen mensen, iedereen blijft in zijn eigen huisjes en de zeewind is beter voor ons immuunsysteem."



