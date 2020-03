Comenius Lyceum in Capelle maakt herkansingen schoolexamens coronaproof

Veel middelbare scholieren die met hun laatste jaar bezig zijn, zitten in onzekerheid over hun eindexamens. De rector van het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel heeft in ieder geval goed nieuws voor zijn leerlingen en hun ouders: de herkansingen voor de schoolexamens die voor volgende week gepland stonden, kunnen gewoon doorgaan.

"In de oude situatie zouden we de driehonderd leerlingen die in een paar dagen herkansingen moeten doen in de gymzaal bij elkaar laten zitten, maar dat kan nu niet", zegt rector Pascal Scholtius. Daarom is een alternatief bedacht.



"We hebben alle lokalen leeggehaald. Daar staan nu maximaal twaalf tafeltjes in, zodat de leerlingen anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. De hele school bestaat dus eigenlijk uit minilokaaltjes. Allemaal om de leerlingen en docenten gezond te houden", zegt de rector.

Scholtius heeft voor alle leerlingen en ouders van het Comenius Lyceum en Mavo een videoboodschap opgenomen. "Ik heb daarop veel reacties gekregen en vertrouwen van ouders en leerlingen", zegt Scholtius. "We zijn een gastvrije school waar kinderen veel tijd met elkaar doorbrengen. Als je van offline naar online gaat, heeft dat impact en geeft dat onzekerheid." Dat wilde de rector door middel van de boodschap een beetje wegnemen.De afgelopen week is hard gewerkt om te zorgen dat er toch lesgegeven kan worden. "Zo’n zestig collega’s kregen de opdracht om in twee dagen van offline naar online te gaan. Een enorme klus, maar je leert elkaar goed kennen. Daar heb ik nog steeds kippenvel van", zegt de rector over zijn team.De school heeft laptops gebracht naar leerlingen die geen eigen computer hadden, zodat iedereen de online lessen kan volgen. Scholtius: "Online blijft gevaarlijk. Leerlingen hebben de keuze tussen online lessen of de PlayStation, dus je moet wel met iets aankomen. We werken met Microsoft Teams en we merken dat leerlingen het toch wel leuk vinden om via die manier bij elkaar te zijn. Soms is het, op zijn Rotterdams gezegd, een kippenhok, maar er zit ook wel structuur in."De rector vindt het wel vreemd om door zijn verlaten school te lopen. "Het maakt het er niet leuker op. De school is leeg. Het is een rare situatie. Alsof je alleen in een vliegtuig zit."

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier