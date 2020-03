Barendrecht en Rhoon sluiten afvalstations grof vuil

Ook bij het afvalbrengstation in Dordrecht is er deze week topdrukte

In Barendrecht en Rhoon sluiten maandag de stations voor het wegbrengen van chemisch afval, grof vuil en tuinafval. Volgens NV Bar Afvalbeheer is het zo druk dat het niet meer mogelijk is om de toestroom van mensen en afval veilig af te handelen. Ook wordt afgeraden zaterdag nog langs te komen.