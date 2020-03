Onderhoudsstop brengt 2500 mensen bijeen in de Europoort

Gunvor in de Europoort. Foto: Google Streetview

Coronavirus of niet, voor de onderhoudsstop bij de raffinaderij van Gunvor in de Europoort klonteren vanaf volgende week 2500 mensen bijeen. De operatie moet doorgaan om het bedrijf aan de gang te houden.

De turnaround begint - zoals het er nu naar uitziet - maandag 6 april. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. De helft van de werknemers voor deze klus komt uit Nederland. De andere helft komt (als ze hun land nog mogen verlaten, red.) uit voornamelijk Polen en andere landen in Midden-Europa.

"Levensgevaarlijk", vinden sommigen die anoniem wensen te blijven. "Juist in deze periode, waar je niet wilt dat mensen bij elkaar kruipen, moet je je afvragen of het slim is om door te gaan."

Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat alle voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Daarbij is er ook overleg met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en allen die op ons terrein werkzaam zijn heeft altijd onze hoogste prioriteit."

De inspectie sociale zaken en werkgelegenheid zegt in een verklaring dat het bedrijf de maatregelen volgt zoals deze door het RIVM zijn voorgesteld. "Er is nu geen aanleiding om nadere eisen te stellen. Wel zal de inspectie, in overleg met de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst, de vinger aan de pols houden. Ook houdt Gunvor ons op de hoogte van de ontwikkelingen."

Oudjes

De raffinaderij uit 1978 is één van de oudjes in de Rotterdamse haven. De voormalige plant van Kuwait Petroleum is hard toe aan een opknapbeurt.

Uitstel, zeggen insiders, kost niet alleen een jaar vertraging, omdat het personeel voor de klus hierna weer elders staat ingepland. Ook is het noodzakelijk dat de fabriek een update krijgt om aan alle veiligheidseisen te kunnen voldoen.