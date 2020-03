Rotterdam plaatst coronaborden in parken en speeltuinen

Rotterdam plaatst borden in parken en speeltuinen om mensen op te roepen anderhalve meter afstand te houden van anderen. Op die manier moet voorkomen worden dat iemand die besmet is met het coronavirus een ander aansteekt.

"In deze bizarre tijd met het coronagevaar zijn mensen veel thuis, ook hier in Rotterdam. Gelukkig zijn er pleinen, parken en plaatsen, zoals hier het wijkpark het Oude Westen waar je rustig even kunt wandelen en uitwaaien", vertelt wethouder Bert Wijbenga in een video op Twitter.

"Houd wel anderhalve meter afstand van elkaar en blijf thuis als je aan het snotteren of verkouden bent. We moeten elkaar niet aansteken, samen kunnen we het coronagevaar tackelen."

De gemeente zet de borden ook neer vanwege het mooie weer dat eraan zit te komen. En eind deze maand gaat de zomertijd in. Meer mensen zijn dan ook ’s avonds later op straat en in parken te vinden.

De tekst op de borden is: 'Hou 1,5 meter afstand. Geef elkaar de ruimte. Beperk je tijd hier op deze plek. Was thuis je handen.'

