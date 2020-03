Jeangu Macrooy moet nieuw lied kiezen voor Songfestival 2021

Volgens de EBU, die het liedjesfestijn organiseert, staan de regels dat niet toe. De artiesten zijn nog wel welkom.

Dat betekent dat alle deelnemers, waaronder de Nederlandse inzending Jeangu Macrooy, volgend jaar een nieuw nummer moeten zingen. Hij zou dit jaar Grow zingen.

Het festival is afgelast vanwege de coronacrisis. De EBU kijkt of ze in plaats van het Songfestival iets anders kunnen organiseren. "We zoeken daarom naar een alternatief om de eenheid te bevorderen en om het publiek in Europa te entertainen in deze uitdagende tijden", staat in een verklaring.